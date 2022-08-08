في إطار خططها لتقديم أفضل الخيارات لعملائها الكرام، أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية قوائم الطعام الجديدة، والتي سيتم طرحها قريبا على



متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية، لتناسب جميع أذواق المسافرين الكرام وتلبي رغباتهم، حيث أقامت الشركة عرضا لهذه القوائم بحضور عدد كبير من الطهاة المتخصصين والخبراء ومســـؤولي الفنـــادق العالمية لتقييم أحدث ما أطلقته الشركة من قوائم متنوعة ومتميزة، والذين ابدوا اعجابهم بالقوائم التي أعدت على أيدي أمهر الكوادر الوطنية.

وبهذه المناسبة، قال مدير دائرة خدمة العملاء في الشركة مشعل المطيري: إن إطلاق «الكويتية» لقوائم الطعام الجديدة يأتي ضمن حرص الشركة على تقديم وتوفير خدمات متنوعة ومختلفة لعملائها الكرام وبما يتماشى مع خططها الاستراتيجية نحو تطوير وتحسين المنظومة بالكامل بما يلبي احتياجات وطموحات عملائنا الأعزاء ويحقق الأهداف المنشودة التي تصل بالطائر الأزرق إلى آفاق أرحب.