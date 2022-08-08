يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) تعزيز خدماته التمويلية بسلسلة من الحملات الترويجية والعروض المتميزة، والتي يقدمها بمجموعة من المزايا الحصرية تلبية لمتطلبات واحتياجات عملائه، حيث أعلن البنك عن حملة منتجات التمويل الإسلامي، والتي تتضمن إطلاق 3 عروض على باقاته التمويلية القائمة.



وبهذه المناسبة، قال مدير أول عمليات الائتمان المصرفي للأفراد في KIB، محمد العبيد: باعتباره من أهم المؤسسات المالية في القطاع المصرفي المحلي التي تتمتع بريادة وخبرة شاملة في مجال التمويل، يحرص البنك على تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، ساعيا باستمرار إلى ابتكار وتطوير حلول تمويلية مرنة، وتقديمها لهم بتسهيلات ومزايا حصرية»، مشيرا إلى عرض الحملة الأولى من KIB، بعنوان «أنسى قسطك وادفع في 2023»، حيث يمنح عملاءه من فئة المواطنين فرصة خاصة لتأجيل استحقاق أول قسط من المرابحات دون احتساب أرباح إضافية، ولمدة 12 شهرا لمعاملات التمويل الإسكاني (سواء تمويل جديد، أو تحويل/ سداد مديونية)، و6 أشهر لمعاملات التمويل الاستهلاكي.



أما عن عرض الحملة الثاني فقد أشار العبيد إلى تقديم البنك تمويلا من دون أرباح حتى 25% من المرابحة، مع فترة سداد تصل الى 7 سنوات، ساريا لعملاء البنك ممن يرغبون بتحويل مديونياتهم من بنوك أخرى أو الحصول على تمويل إسكاني أو استهلاكي جديد. وبالنسبة للعرض الثالث من الحملة التمويلية، فهو يمنح عملاء البنك خصما على أرباح مرابحتهم، يزيد كلما زادت قيمة ودائعهم، بشرط أن تصل قيمتها الإجمالية الى 27.500 دينار أو أكثر، وألا يقل مبلغ التمويل عن 25.000 دينار للاستفادة الكاملة من العرض.