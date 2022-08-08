أعلنت شركة المباني عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، حيث سجلت 29.8 مليون دينار، إذ ارتفع صافي الربح بنسبة 12.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 12.3% ليبلغ 34.6 مليون دينار مقابل 30.7 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2021.



وأوضحت إدارة شركة المباني في بيان صحافي أنها مستمرة في اتباع نهج سياسة تنويع الاستثمار من خلال استهداف قطاعات جديدة مثل الفنادق والمشروعات متعددة الاستخدام والسكنية، إضافة إلى تطوير المشاريع الضخمة التي تتناسب مع احتياجات كل سوق ومنطقة.



كما أكدت استمراريتها في تطبيق استراتيجية الاستثمار في تطوير وإدارة مراكز التسوق والترفيه والضيافة تحت اسم «الأفنيوز» الذي أصبح علامة تجارية مميزة محليا وإقليميا. وقد حقق «الأفنيوز ـ الكويت» نتائج جيدة حيث بلغت نسبة الإشغال 95.6% في نهاية يونيو 2022، مما ساهم من زيادة إيرادات الأفنيوز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما فيما يتعلق بإجمالي الإيرادات التشغيلية فقد تمكنت الشركة من تحسين أدائها بنسبة 9.8% عن العام الماضي لتبلغ 53.3 مليون دينار، كما حققت الشركة ارتفاعا في إجمالي الموجودات في النصف الأول لعام 2022 بنسبة 4.5% لتبلغ 1.1 مليار دينار مقابل الفترة نفسها في عام 2021. وفيما يخص حقوق المساهمين فقد بلغت ربحية السهم 23.96 فلسا حيث ارتفعت بنسبة 12.4% مقارنة بالنصف الأول لعام 2021، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 544.2 مليون دينار وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 8.9% لذات الفترة. الجدير بالذكر أن الشركة تحرص على العمل لتحقيق أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) حيث تحرص على دمجها ضمن تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات القادمة، وذلك من أجل تحقيق النمو المستدام.