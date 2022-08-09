محمد الدشيش



في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية لمنع استغلال السراديب كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين ولخطورتها على الأرواح والممتلكات حال استخدامها في غير الأغراض المرخصة من أجلها، وضمن حالة الاستنفار اليومي التي تعيشها الفرق بالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات، انطلقت أمس حملة لمداهمة السراديب المخالفة والتي بلغت 67 سردابا مخالفا في الفروانية منذ بدء الحملة، بعد إغلاق 5 سراديب في منطقة الجليب صباح أمس.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الفروانية م.سعيد العازمي إن البلدية واصلت حملاتها الميدانية بالتعاون مع «الإطفاء» للكشف على السراديب المستغلة تجاريا في المناطق الاستثمارية، مؤكدا انه خلال الجولة الميدانية في الجليب تم اكتشاف سوق شعبي كبير في أحد العمارات الاستثمارية من دون ترخيص.



وقال العازمي إن الفرق الرقابية اكتشفت السوق في سرداب بناية لم يخطر على البال، مشيدا بدور مفتشي البلدية في اكتشاف هذا السوق الذي كأنه في مجمع تجاري وليس بناء استثماريا، مشيرا إلى أن البلدية و«الإطفاء» قاما بتحرير مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم وجود ترخيص وعدم توافر شروط الأمن والسلامة، مشددا على أنه سيتم إغلاقه إداريا من قبل البلدية و«القوى العاملة» و«الإطفاء».

ولفت إلى أن وجود سوق تجاري في سرداب بمنطقة الجليب خطر جدا والمبنى غير مؤهل إطلاقا ليكون سوقا شعبيا خاصة في حال حدوث حريق مفاجئ سيكون الضرر كبيرا جدا على كل المتواجدين في محيطه، مشيرا إلى أن الفرق الرقابية ستواصل سعيها في رصد كل السراديب المخالفة في محافظة الفروانية.



بدوره، قال العقيد إطفائي محمد يوسف إنه بناء على تعليمات رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، ونائب رئيس قطاع الوقاية في قوة الإطفاء اللواء خالد فهد، تم تكثيف الحملات على السراديب المخالفة في المباني الاستثمارية، وبالتعاون مع البلدية تم رصد سرداب كبير بداخله سوق شعبي مخالف على الرغم من أنه ظاهريا محل أرضي في منطقة جليب الشيوخ.

وبين يوسف أن «الإطفاء» تعمل على مدار الساعة لرصد كل المخالفات في سراديب المباني الاستثمارية، لافتا إلى سعيها لحماية الأرواح والممتلكات، وان السرداب سيتم إغلاقه نهائيا لحين الالتزام بالاشتراطات اللازمة.