بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي قرارا بتشكيل فريق عمل لدراسة وإعداد الشروط الخاصة بممارسة تقييم اصول البلدية العقارية من المباني والأراضي برئاسة مدير ادارة الشؤون المالية بالبلدية يوسف العازمي وعضوية كل من: مشاري الدوسري، عبدالله المطيري، حسين الفردان، ضبيه الحجي، عبدالوهاب المرعي، احمد العلي، مهدي التحو، فهد الهدبة، دلال الخضر، مبارك الانصاري.

ويختص الفريق بالمهام التالية:



٭ اعداد الشروط الخاصة والعامة لوثيقة الممارسة الخاصة بتقييم المباني والأراضي المملوكة لبلدية الكويت وتحديد القيمة التقديرية.



٭ التنسيق مع لجنة الأصول العقارية بتزويد الفريق لكشوفات لآخر حصر حديث لأصول البلدية العقارية على ان يكون الحصر كامل البيانات لكي يتم ادراج الحصر ضمن وثيقة الممارسة.



٭ يعقد الفريق اجتماعاته خارج اوقات العمل الرسمية ولا تكون الاجتماعات صحيحة الا بحضور اغلبية الاعضاء من بينهم الرئيس او نائبه.



٭ تصرف المخصصات المالية للفريق طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (40) لسنة 2016) في شأن منح فرق العمل بالجهات الحكومية.



٭ مدة عمل الفريق تبدأ من تاريخ صدور القرار لمدة ثلاثة أشهر.



٭ للفريق الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي البلدية وتقـديـم مـا لـديه من بيانات ومعلومات حول المهام الـموكلة الـيهم لإنجاز الأعــمال المطلــوبة.



٭ يرفع الفريق توصياته الى نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية ومن ثم يرفع إلى مدير عام البلدية.



٭ على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم.