القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءا من شهر أغسطس الجاري.



وأوضح المركز الإعلامي، في بيان أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءا من شهر أغسطس الجاري.



وشددت على استمرار التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي دون إغلاق، حيث تم فتح باب التسجيل الإلكتروني للتحويلات من يوم 1 يوليو الماضي، لينتهي يوم 15 أغسطس الجاري.



الى ذلك، قال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق السيد عطا، امس إن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 161 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022 ـ 2023.



وأضاف رئيس قطاع التعليم ـ في بيان ـ أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب، لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم 11 أغسطس الحالي، مشيرا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاســب الآلي بالجامـعــات.



من جانبه، قال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة د.عادل عبدالغفار، إن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل منتظم وبمتابعـــة من رؤساء الجامعــــــات وإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعـــات لشؤون التعليم والطـــلاب، وبحضـــــور قيـــــادات الكليــــات من العمداء ووكلاء الكليــــات وبمشاركـــة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافــــة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.