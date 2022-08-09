القاهرة - مجدي عبدالرحمن



خصصت الحكومة المصرية 2.832 مليار جنيه كنفقات ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، لتدريب العاملين ومكاتب البعثات والمراكز الثقافية.



ووفقا للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للعام المالي 2022/2023، بلغت قيمة المقدر من تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين هذا العام نحو 2.8 مليار جنيه.



وبزيادة بلغت قيمتها نحو 998.7 مليون جنيه ارتفعت تلك المخصصات هذا العام مقارنة بالعام المالي السابق 2021/2022 والذي بلغت مخصصات هذا البند فيه نحو 1.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 53.9%.



ومقارنة بالأعوام المالية 2019/2020، 2018/2019، 2017/2018، بلغ معدل الزيادة الفعلي في المخصصات الموجهة لتدريب العاملين بنحو 9%، 15.6%، 76.3%، بالترتيب.



أما عن نفقات مكاتب البعثات والمراكز الثقافية، فقدرت هذا العام بنحو 32.6 مليون جنيه، مقابل 30.1 مليون جنيه للعام المالي السابق، بزيادة بلغت نحو 2.5 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 8.3%.



وبالمقارنة مع الأعوام المالية التالية: 20/202120، 19/202020، 2018/2019، 2017/2018، بلغت مخصصات هذا البند على التوالي: «186.9 مليون جنيه، 120.2 مليون جنيه، 59.2 مليون جنيه، 100.4 مليون جنيه»، وهو الأمر الذي أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب معه على تنفيذ توصياتها التي أدرجتها في تقارير سابقة من ضرورة النظر في تخفيض قيمة التكاليف الموجهة لتلك المراكز الثقافية بما يتفق مع مقتضيات ترشيد الإنفاق.