يريد العملاق الإسباني ريال مدريد أن يبدأ مشواره الرسمي في الموسم الجديد كما أنهاه في مايو الماضي عندما توج بطلا لأوروبا، وذلك خلال مواجهته لمنافسه اينتراخت فرانكفورت الألماني في مباراة الكأس السوبر الأوروبية على الملعب الأولمبي في هلسنكي الليلة.



لم يكن «الملكي» مرشحا قويا لإحراز اللقب القاري الموسم الماضي، لكنه قلب تخلفه في الأدوار الإقصائية أمام باريس سان جرمان الفرنسي، وتشلسي ومان سيتي الإنجليزيين قبل أن يهزم فريقا إنجليزيا آخر هو ليفربول في النهائي بهدف نظيف.



وعزز ريال مدريد رقمه القياسي في دوري أبطال أوروبا رافعا إياه الى 14 لقبا، في حين انفرد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالرقم القياسي كالمدرب الأكثر ألقابا في المسابقة الأهم قاريا مع أربعة.



وقال أنشيلوتي في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي للعبة «نشعر بأن لا أحد يجب ان يأخذ مكاننا وهذا الأمر يعتبر حافزا كبيرا لنا لمواصلة الانتصارات».



وستكون المباراة أول مواجهة رسمية بين الفريقين منذ لقائهما الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1960 على ملعب «هامبدن بارك» في غلاسغو والذي انتهى بفوز استعراضي لريال 7-3 ليحرز لقبه القاري الخامس تواليا.



ويخوض ريال مدريد مباراة الكأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه وسبق له أن احرزها اربع مرات، علما أن انشيلوتي لم يخسر أي مرة فيها، فتوج على رأس الجهاز الفني لميلان الإيطالي عامي 2003 و2007 ومع ريال مدريد عام 2014.



وبدأ فرانكفورت رسميا قبل أسبوعين بمشاركته في الدور الاول من كأس ألمانيا قبل ان يخوض اولى مبارياته في «البوندسليغا» حيث سقط سقوطا مدويا على أرضه أمام بطل المواسم العشرة الماضية بايرن ميونيخ 1-6.



في المقابل، ينطلق الدوري الإسباني نهاية الأسبوع الماضي، حيث اكتفى ريال مدريد حتى الآن بخوض مباريات تجريبية.



وكان فرانكفورت توج بأول لقب قاري له منذ 42 عاما عندما تغلب على رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).



واعتبر حارس فرانكفورت كيفن تراب أن فريقه يحترم تاريخ ريال مدريد لكنه لا يخشى مواجهته، وقال في هذا الصدد «نريد أن نكون فريقا صعب المراس، يكافح ولا يستسلم. بطبيعة الحال نكن احتراما كبيرا للمنافس لكننا نخوض المواجهة بلا خوف».



أما مدرب الفريق اوليفر غلاسنر فقال «نتطلع قدما لمواجهة ريال مدريد. انه احد اعظم الفرق على مر التاريخ الكروي. سنستعد بأفضل طريقة ممكنة لتعزيز حظوظنا بالفوز».