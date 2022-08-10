قالت لاعبة التنس الاميركية المخضرمة سيرينا وليامز إنها «ستبتعد» عن التنس، وأشارت إلى اعتزال اللعبة التي سيطرت عليها لسنوات وحصدت فيها 23 لقبا في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى. وخاضت سيرينا مباراتها الثانية فقط في الفردي منذ بطولة ويمبلدون في يونيو، وبعد غياب عام واحد عن المسابقات، وفازت على الإسبانية نوريا باريزاس دياز بمجموعتين دون مقابل لتبلغ الدور الثاني في بطولة تورونتو المفتوحة.



وفازت اللاعبة البالغ عمرها 40 عاما بلقبها الأخير في البطولات الكبرى في 2017، وكانت تتطلع لحصد لقبها الـ 24 لتعادل رقم الأسطورة مارغريت كورت صاحبة الرقم القياسي.



وكتبت سيرينا في مقالة بمجلة (فوج): «لم أحب أبدا كلمة الاعتزال. لا تبدو أنها كلمة حديثة بالنسبة لي. كنت أفكر في ذلك بطريقة انتقالية لكنني أردت أن أكون حساسة بخصوص استخدام الكلمة، وهي ما تعني شيئا استثنائيا ومهما لمجموعة من الناس».



وأضافت «ربما تكون أفضل كلمة لوصف ما أنا عليه هو الابتعاد. أنا هنا لأبلغكم بأنني سأبتعد عن التنس، والاقتراب من أشياء أخرى أهم بالنسبة لي».



وعلى صعيد المنافسات، ودعت النجمة الأميركية المخضرمة فينوس وليامز البطولة بعدما تغلبت عليها السويسرية جيل بيلين تايشمان 6-2 و6-3 ضمن منافسات الدور الأول.



وتأخر انطلاق مباراة تايشمان أمام فينوس (42 عاما) لبعض الوقت بسبب هطول الأمطار، وقد انتهت المباراة بعد منتصف الليل بتوقيت كندا.



وتأهلت الفرنسية أليز كورنيه إلى الدور الثاني بالفوز على مواطنتها كارولين غارسيا 3-6 و6-3 و6-3، كما تأهلت الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا على الكندية كاثرين سيبوف 3-6 و6-2 و7-5.



ولدى الرجال، فجّر الفنلنـــدي إميل روسوفوري مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بالنجم السويسري ستانيسلاس فافرينكا من الدور الأول بعدما تغلب عليه 6 -3 و3-6 و6-3. ورغم أن فافرينكا (37 عاما)، المتوج بـ 3 ألقاب في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، لم يعد بأفضل مستوياته، حيث يحتل المركز 322 في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، فقد قدم أداء قويا أمام منافسه الفنلندي البالغ من العمر 23 عاما، لكنه ودع البطولة مبكرا. ويلتقي روسوفوري في الدور الثاني، مع الپولندي هوبرت هوركاتش في مواجهة يتوقع أن تكون مثيرة. وتأهل السلوفاكي أليكس مولكان للدور الثاني بالفوز على الأميركي ماكينزي ماكدونالد 7-6 (7-1) و6-4، وسيلتقي في مباراته المقبلة، مع النرويجي كاسبر رود المصنف الرابع للبطولة.



وفي مواجهة جمعت بين موهبتين من المصنفين الـ 30 الأوائل، تغلب الروسي كارين خاشانوف على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 7-6 (7-4) و5-7 و6-3.