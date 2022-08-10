ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أمس أن جناح فريق تشلسي تيمو فيرنر، وضع اللمسات الأخيرة على عودته إلى ناديه السابق لايبزيغ الألماني الذي تركه عام 2020، وذلك مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.



وأوضحت الصحيفة أن «البلوز» كان قد دفع 54 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم فيرنر في 2020، ولعب اللاعب البالغ من العمر 26 عاما علاقة محورية ونجح في فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا 2021. وأضافت أن فيرنر نجح في كسب ثقة مشجعي تشلسي لجهوده الدؤوبة وتصميمه على الازدهار مع البلوز، لكنه لم يكن قادرا على نقل إنجازاته التهديفية من التسديدة الألمانية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب الاعتقاد بأن فيرنر نفسه كان محبطا تقريبا بسبب انفصاله عن ناديه، وهذه التحديات دفعته إلى العودة إلى ألمانيا. ويعتبر فيرنر من بين أصحاب الأجور الأعلى في «البلوز» أيضا، ويؤدي رحيله إلى توفير الأموال ويمكن إعادة توزيعها في مكان آخر.



وأبدى تشلسي بالفعل تجاوبا سريعا للسماح لفيرنر بالانتقال بعد التوقيع مع رحيم ستيرلنغ وكاليدو كوليبالي وكارني تشوكويميكا ومارك كوكوريلا. ويفتح رحيل فيرنر الباب لمزيد من الصفقات وفي المقدمة مهاجم الغابون وبرشلونة بيير إيمريك أوباميانغ.



ونجح تيمو فيرنر في تسجيل 23 هدفا وصناعة 21 خلال 89 مباراة شارك فيها مع تشلسي وهو الإنتاج الذي تراه إدارة النادي لا يمثل إضافة قوية للفريق خلال الفترة الحالية.



وكان اللاعب أكثر توهجا في الدوري الألماني مع لايبزيغ، حيث استطاع تسجيل 93 هدفا في 158 مباراة وصنع 40 تمريرة حاسمة.