أكد نادي غلطة سراي التركي تعاقده مع الثنائي البلجيكي ديريس ميرتينز والأوروغوياني لوكاس توريرا.



وكان ميرتينز، والذي كان بلا ناد بعد نهاية مسيرة دامت لتسعة أعوام مع نابولي الإيطالي، قد وقع على عقد لمدة عام مع النادي التركي. وفاز الدولي البلجيكي بكأس إيطاليا مرتين مع نابولي، وكان ضمن الفريق البلجيكي المشارك في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

من جانبه، فشل توريرا في إثبات إمكاناته مع أرسنال الإنجليزي، حيث قضى آخر موسمين معارا لكل من أتلتيكو مدريد الإسباني وفيورنتينا الإيطالي على الترتيب، وقد وقع مع الفريق التركي على عقد لمدة أربعة أعوام.