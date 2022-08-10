أبرم نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم التعاقد مع سيرجيو روميرو، حارس مرمى مان يونايتد الإنجليزي السابق، في صفقة انتقال حر. ووقع روميرو، الذي قضى ستة أعوام ضمن صفوف «اليونايتد» بين 2015 و2021، عقدا مدته عامان مع بوكا جونيورز، والذي وصفه بأنه «أكبر ناد في الأرجنتين».



وبدأ روميرو (35 عاما) مسيرته الاحترافية مع راسينغ كلوب الأرجنتيني ثم انتقل للعب في أوروبا عبر الانضمام إلى الكمار الهولندي في عام 2007.



وشارك روميرو آخر مرة مع المنتخب الأرجنتيني عام 2018، وقد سبق له اللعب لسامبدوريا الإيطالي وموناكو الفرنسي قبل الانضمام إلى مان يونايتد الذي لعب فيه دور حارس المرمى البديل لديفيد دي خيا. وقضى روميرو الموسم الماضي ضمن صفوف فينيزيا الإيطالي وشارك معه في 16 مباراة بالدوري، لكنه لم ينجح في إنقاذه من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.