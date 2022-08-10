تعاقد نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، مع أنطوني موديست مهاجم فريق كولون، كبديل لسيباستيان هالر، والذي من المتوقع غيابه عن صفوف الفريق لعدة أشهر بعد اكتشاف إصابته بورم.



وكان هالر قد انضم إلى الفريق قادما من أياكس الهولندي، لكن تم تشخيصه بالمرض الشهر الماضي قبل لعب أي مباراة مع فريقه الجديد.



وبات موديست (34 عاما) وهو المعروف بتنقلاته العديدة، الحل الاحتياطي لدورتموند هذا العام بعد تأمين عملية انتقاله إلى الفريق. وقال المدير الرياضي بدورتموند سيباستيان كيل: «بعد تحليلنا لما جرى في الموسم الماضي، اتخذنا قرارا بجلب مهاجم كلاسيكي يمكنه تعزيز قوتنا الهجومية بتوفير عامل اللياقة البدنية والقوة في الصراعات الهوائية وتهديد المرمى». وأضاف: «في ضوء مرض سيباستيان هالر، نحن سعداء بتواجد أنطوني موديست والذي سيكون قادرا على إضافة نوعية جديدة من المهاجمين الأقوياء في قائمة الفريق في الموسم الحالي». وسمح رحيل موديست لفريقه السابق كولون بإزالة عبء مالي ضخم من على كاهله، حيث كان اللاعب الذي سجل 20 هدفا الموسم الماضي، يتقاضى راتبا عاليا وسط أزمات مالية تواجه النادي.



وقال موديست: «أنا ممتن للغاية لكولون للفترة الرائعة والناجحة التي قضيناها معا، رغم ذلك فإنني قررت الآن عمل تغيير، عرض دورتموند منحني فرصة مميزة للعب في دوري أبطال أوروبا في تلك المرحلة العمرية لكي أثبت نفسي على أعلى مستوى».