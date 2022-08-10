أكد نجم ريال مدريد سابقا إيسكو ألاركون، المنضم حديثا لإشبيلية في صفقة انتقال حر، أنه يتفهم شكوك جماهير الفريق الأندلسي حول أدائه خلال الأعوام الأخيرة مع الفريق الملكي. ولفت إيسكو خلال تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد إلى أنه سيبذل قصارى جهده لإزالة شكوك الجماهير التي لا تثق في هذه الصفقة، مؤكدا بشكل حاسم تفانيه الكامل لإشبيلية، من أجل الظهور مجددا بأفضل شكل ممكن له. وأضاف «أتفهم أن هناك بعض الشكوك. خلال السنوات الأخيرة لم أستطع أو لم يمنحوني فرصة اللعب. الآن علي أن أزيل كل هذه الشكوك، وأريد إرسال رسالة طمأنينة وأقول لهم (جماهير إشبيلية) إنني سأبذل قصارى جهدي، وسأكون بكامل تركيزي مع الفريق».



وتابع صاحب الـ 30 عاما تصريحاته «سأظهر المستوى الذي لم أفقده أبدا. أعتقد أنني جئت للمكان المناسب من أجل هذا الأمر. أتفهم أن هناك شكوكا، ولكنني مسؤول عن تبديدها».