محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن 6 شركات مقاولات كويتية قدمت عطاءات بشأن المناقصة التي طرحتها شركة نفط الكويت لمشروع خط تدفق النفط الذي يقع في غرب الكويت، وتشير المعلومات التي حصلت عليها المجلة الى أن قائمة الشركات التي قدمت عروضها تشمل كلا من:



٭ شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات



٭ شركة المجموعة المشتركة للمقاولات



٭ شركة هيسكو



٭ شركة هوت للهندسة والإنشاءات



٭ شركة مجموعة الجزيرة الدولية للتجارة العامة والمقاولات



٭ شركة الغانم إنترناشنال للتجارة العامة والمقاولات



وأشارت المجلة الى أن نطاق العمل في المشروع يشمل تنفيذ الأعمال التالية:



٭ إنشاء خطوط تدفق الغاز



٭ تركيب تمديدات الخطوط الساخنة



٭ تركيب الصمامات



٭ تركيب صمامات أمان السطح ونظام التحكم واللوحات



٭ تركيب مضخات التعزيز



٭ الأعمال المدنية



٭ أعمال الأنابيب



٭ أعمال التصنيع



٭ بناء المرافق المصاحبة.



وقالت المجلة إن خطوط التدفق في صناعة النفط والغاز عبارة عن خطوط أنابيب تربط رأس بئر واحدة بمشعب أو بمعدات معالجة.



وفي المنشآت النفطية وحقول النفط والغاز الكبيرة، قد تربط خطوط التدفق المتعددة الآبار الفردية بمشعب، وتستخدم خطوط التدفق في الحقول البرية والبحرية ويمكن تمديدها فوق اليابسة، او دفنها تحت الارض.



وختمت ميد بالقول إن شركة نفط الكويت طرحت بين عامي 2020 و2021 مناقصات لعدد كبير من مشاريع خطوط التدفق تتراوح قيمة الواحد منها بين 50 مليون دولار و250 مليون دولار.



وفي حين أن عددا كبيرا من عقود المشاريع الصغيرة هذه قد شهد تقدما كبيرا، إلا ان العديد من المشاريع الأكثر طموحا في الكويت كانت عرضة لتأخيرات شديدة فيما كان عدد المشاريع الكبرى التي طرحت في مناقصات قليلا جدا.