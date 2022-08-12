أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغت إيرادات الشركة 2.44 مليون دينار بالربع الثاني، بزيادة 36.8% مقارنة بذات الفترة من 2021.



كما بلغ صافي الأرباح الخاصة بمساهمي يوباك مبلغا وقدره 432 ألف دينار، بما يعادل ربحية للسهم مقدارها 1.14 فلس للسهم الواحد، وبتراجع قدره 49.2% مقارنة بذات الفترة من 2021، ويعزي تراجع أرباح الشركة بالربع الثاني إلى تسلم مبالغ مترصدة لدى الإدارة العامة للطيران المدني خلال ذات الفترة من 2021 بقيمة مليوني دينار تنفيذا للتسوية المبرمة آنذاك بشأن الرسوم المستحقة ليوباك عن بعض الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي.



وتعليقا على هذه النتائج، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة يوباك نادية عقيل: «لقد شهدنا تقدما ملحوظا في نتائج الربع الثاني، وهذا يتماشى مع توقعاتنا السابقة لهذه الفترة. وقد شهدت عمليات مطار الكويت الدولي تحسنا ملموسا على مختلف المستويات، وذلك مدفوعا بالإقبال المتزايد على رحلات السفر خلال موسم الصيف الحالي. نحن سعداء بعودة الرحلات الجوية تدريجيا إلى سابق عهدها قبل جائحة فيروس كورونا، ونتطلع لأن يكون هذا العام إيجابيا على كل الأصعدة».