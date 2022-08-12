أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: عبدالله سالم وسمي العازمي، محمد فهد عبدالله العجمي، جاسم عبدالله عثمان الخالدي، دلال صالح إبراهيم الشعبان، بندر محسن شريدة المطيري، أحمد علي أحمد ملك، فهد زهير عبدالمحسن الزامل، طارق عبدالستار عبدالنبي بهبهاني، مشاري عبدالهادي محمد الشمري، فلاح منصور فهيد العجمي.



وبالنسبة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، فهم: تركي فهد حمود المطيري، صادق عبدالمحسن إبراهيم السلمان، دانة فايز فالح العازمي، مها محمد علي الهاجري، مسيعيد عيد مسيعيد الصلبي.



وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.