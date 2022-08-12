عقدت لجنة البترول والغاز لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربي الاجتماع الرابع للجنة في الثامن من أغسطس 2022، وذلك عبر تقنيه الاتصال المرئي، وشاركت وزارة النفط في الاجتماع عبر فريق من برنامج الشؤون الفنية وإدارة العلاقات العامه لتمثيل الكويت، وذلك برئاسة مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح.



وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن الاجتماع الرابع للجنة البترول والغاز لدول المجلس، عقد برئاسة فريد العسلي المستشار بوزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة).



وتشكل فريق وزارة النفط من مدير إدارة الحفر والإنتاج فهد عبدالرحمن الهولي، ومدير إدارة الاستكشاف والتطوير أحمد إبراهيم العيسى، وكبير مهندسين اختصاصيين - إدارة البيئة والسلامة منى عبدالله ملك، ومهندس اختصاصي بترول- إدارة البيئة والسلامة رزان الدعيج، وكبير مهندسين اختصاصيين كيمياء - إدارة البيئة والسلامة هديل درويش العرادي.



وذكرت الوزارة أن الاجتماع أقر جميع بنود جدول الأعمال، حيث تم استعراض محضر الاجتماع الثالث للجنة البترول والغاز لدول المجلس، واستعراض مقترحات الكويت حول لجنة المختصين بالإعلام البترولي، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغر لدراسة مقترحات الكويت، ومناقشة التحضير لملتقى الإعلام البترولي الخامس من حيث موعد الاجتماع والدولة المستضيفة، وقد تم الاتفاق على أن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة الدول الأعضاء لإبداء رأيها بشأن تحديد مكان وموعد الملتقى.



كما ناقش الاجتماع تحديث ومراجعة الاستراتيجية الخاصة بلجنة البترول والغاز لدول المجلس، وذلك بناء على ما ورد في الخطة الخمسية، وقرر المجتمعون بأن تقوم لكويت بتحديث الاستراتيجية ومن ثم إرسالها إلى الأمانة العامه لتقوم بدورها بالتعميم على دول الأعضاء لإبداء مرئياتهم على التحديثات المدخلة عليها، وتم استعراض نتائج التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة)، حيث تم استعراض نتائج التعاون بين الأمانة العامه والمملكة العربية السعودية لنتائج الاجتماع الذي عقد بين المختصين في 10 أبريل الماضي بمقر الأمانة العامة والذي تضمن التأكيد على أهميه التركيز على القواعد الرئيسية للعمل في مجال الطاقة والتغير المناخي وهي أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والتغير المناخي.



كما تم التنسيق لإعداد ورشة عمل في مجال التعاون بين دول المجلس لدعم جهود منطقة الشرق الأوسط في تحقيق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإعداد تقرير لدول مجلس التعاون لتفعيل ما ورد بإعلان الرياض في هذا المجال لتبنيه خلال القمة المقبلة، على أن يتم الانتهاء منه في بداية شهر سبتمبر 2022، ذلك لرفعة إلى لجنة التعاون البترولي بدول المجلس، وتشكيل فريق عمل داخلي بين الأمانة العامة ووزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية لغرض العمل على الإعداد والتنسيق لورش العمل التي تمت مناقشتها.



وتم استعراض التحضيرات الجارية لعقد ورشة عمل بعنوان «طرق تعزيز تكامل العمل الاقتصادي في مجال الطاقة والتغير المناخي) المزمع عقدها يومي 22 و23 الجاري في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، فضلا عن استعراض نتائج وتوصيات الحوار المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في مواضيع الطاقة والمناخ، حيث تم عقد الحوار في 10 و11 مايو الماضي.



وأشارت وزارة النفط إلى أن الكويت قدمت ورقتين استعرضت فيهما منجزات مشروع الوقود البيئي، والذي قامت بتقديمه مهندس اختصاصي بترول إدارة البيئة والسلامة رزان الدعيج، ومقترح بإنشاء منصة إلكترونية موحدة للتقنيات والتكنولوجيا، تتيح مشاركة الأفكار والإبداعات والتحديات وأهم الممارسات الصناعية في صناعة النفط والغاز بين دول المجلس.