شريف حمدي



تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بنهاية تعاملات الأسبوع جراء استمرار حالة التذبذب السائدة في الوقت الراهن، رغم توافر مقومات ايجابية كان من المفترض ان تدفع السوق للاتجاه الصاعد، أبرزها وجود توزيعات مرحلية تشهدها البورصة حاليا، إضافة إلى استقرار أسعار النفط الكويتي فوق مستوى التعادل في الميزانية ما يعني وجود فوائض مالية، إضافة إلى أن بورصة الكويت تترقب عمليات دمج مصرفية خلال الفترة المقبلة.



وبانتهـــاء التعامــلات الأسبوعية، خسرت القيمة السوقية 0.4% بفقد نحو 200 مليون دينار تقريبا، إذ أنهت البورصة تعاملات جلسة امس الختامية للأسبوع والقيمة السوقية عند 45.72 مليار دينار تراجعا من 45.92 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي، وكان لتراجع القيم السعرية لعدد من الأسهم القيادية خاصة البنكية دورا لافتا في تراجع القيمة السوقية بشكل عام.



وشهدت السيولة المتدفقة للسوق تحسنا طفيفا بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 7% بمحصلة أسبوعية 236 مليون دينار بمتوسط يومي 47.5 مليون دينار، وذلك ارتفاعا من 221 مليون دينار في الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 55 مليون دينار، ورغم ارتفاع محصلة السيولة إلا ان متوسط التداول اليومي تراجع نظرا لأن جلسات الأسبوع الماضي اقتصرت على 4 نظرا لتعطل السوق بمناسبة العام الهجري الجديد.



كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 15.7%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.146 مليار سهم مقابل 990 مليون سهم في تعاملات الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على انخفاض جماعي في أداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5% محققا 42 نقطة خسائر ليصل إلى 8584 نقطة انخفاضا من 8626 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.



٭ انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% خاسرا 13 نقطة ليصل إلى 5858 نقطة انخفاضا من 5871 نقطة.



٭ تراجع المؤشر العام بنسبة 0.4% بخسارة 33 نقطة ليصل إلى 7699 نقطة انخفاضا من 7732 نقطة.



ملكيات الأجانب



رغم إقبال الأجانب على أسهم البنوك الكويتية خلال التعاملات الأسبوعية، إلا ان قيمة ملكيات الأجانب انخفضت بنسبة 0.5%، لتصل إلى 3.36 مليارات دولار، وذلك من 3.38 مليارات دينار الأسبوع الماضي، جراء انخفاض القيم السعرية لبعض الأسهم البنكية.



ووفقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 10 أغسطس الجاري، استمرت النزعة الشرائية للأجانب من خلال زيادة الملكيات في أسهم 5 بنوك هي بنك الكويت الوطني والخليج والأهلي وبيت التمويل الكويتي «بيتك» إضافة إلى بوبيان، فيما استقرت نسب الملكيات في 5 بنوك هي التجاري والمتحد وبنك الكويت الدولي KIB وبرقان اضافة إلى وربة، فيما لم تتراجع نسب ملكيات الأجانب في اي من البنوك الكويتية خلال الأسبوع.



تفصيليـــاً، ارتفعــت النسبة في بنك الكويت الوطني بـ0.14% لتصل النسبة إلى 23.70% بقيمة 1.906 مليار دينار، وارتفعت في الخليج بنسبة 0.01% لتصل إلى 16.38% بقيمة 189.2 مليون دينار، كما ارتفعت في بنك الأهلي بنسبة 0.01% بنسبة 1.22% بقيمة 7.6 ملايين دينار، وارتفعت في بيت التمويل الكويتي «بيتك» بنسبة 0.05% لتصل النسبة الإجمالية إلى 11.33% بقيمة 914.2 مليون دينار، وارتفعت كذلك النسبة في بنك بوبيان بنسبة 0.01% بإجمالي 5.75% بقيمة 179.1 مليون دينار.



واستقــرت ملكيـــات الأجانب في بنك الكويت الدولي KIB عند 6.20% بقيمة 15.6 مليون دينار، واستقرت في المتحد عند 0.41% بقيمة 2.8 مليون دينار، وفي التجاري عند 0.06% بقيمة 579 ألف دينار، كما استقرت في برقان عند 17.53% بقيمة 130.8 مليون دينار، إضافة إلى ذلك استقرت نسبة ملكيات الأجانب في بنك وربة عند 3.98% بقيمة 19.3 مليون دينار.