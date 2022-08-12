ضرار الغانم: «المركز» ظل ملتزماً بالحفاظ على نهجه المنضبط لإدارة الأصول والمخاطر

سنواصل تعزيز أداء منتجاتنا وفقاً لمتطلبات كل شريحة من العملاء بهدف تعزيز تجربتهم



أعلنت شركة المركز المالي الكويتي عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2022 والمنتهي في 30 يونيو 2022، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 9.88 ملايين دينار، مقارنة بإجمالي بلغ 19.06 مليون دينار بالنصف الأول من 2021، بتراجع نسبته 48% على أساس سنوي، متأثرا بتراجع أداء أسواق الأسهم الخليجية والعالمية خلال الربع الثاني من 2022.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن صافي ربح المساهمين بلغ نحو 2.43 مليون دينار، مقارنة بإجمالي بلغ 10.41 ملايين دينار في النصف الأول من 2021، فيما بلغت ربحية السهم 5 فلوس للسهم الواحد حتى 30 يونيو 2022.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة ضرار الغانم: «في النصف الأول من 2022، تأثرت نتائج المركز المالية سلبا بسبب التحديات الاقتصادية نتيجة استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية، والتضخم الذي نجم عن تأثر سلسلة الإمداد الدولي، وارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ساهم في تراجع ثقة المستثمرين وانخفاض مؤشرات الأوراق المالية عالميا، ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، حيث تراجع مؤشر «S&P 500» بنسبة 22% بالنصف الأول، كما تراجع مؤشر السندات «Barclays US Aggregate Bond Index» بنسبة 10.35%».



وأضاف الغانم أن أسواق الأسهم الكويتية والخليجية تأثرت بذلك، حيث تراجع مؤشر الأسهم الخليجية S&P GCC بنسبة 12.96% في الربع الثاني من العام 2022، وكان التراجع على نطاق واسع عبر القطاعات والمؤشرات.



نهج منضبط



وفي ظل هذا المشهد الديناميكي والتعافي الذي شهدته الأسواق في شهر يوليو، قال الغانم إن «المركز» ظل ملتزما بالحفاظ على نهجه المنضبط في إدارة الأصول والمخاطر، وسيواصل تعزيز أداء منتجاتنا وفقا لمتطلبات كل شريحة من العملاء بهدف تعزيز تجربتهم، إلى جانب تحسين خدمات إدارة الأصول بشكل عام.



أما فيما يتعلق بنتائج النصف الأول من العام 2022، فقد سجل المركز إجمالي إيرادات (باستثناء الربح من الاستثمارات بالقيمة العادلة) بلغ 8.05 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 5.8% على أساس سنوي، وجاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع أتعاب وعمولات الإدارة بنسبة 20.3% إلى 6 ملايين دينار، مقارنة بـ 4.99 ملايين دينار في النصف الأول من 2021.



وبلغ صافي إيرادات تأجير 1.85 مليون دينار، مقارنة بـ 1.72 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 7.3% على أساس سنوي، مدفوعا بالتحسن التدريجي في مستويات الإشغال في المحافظ العقارية الرئيسية.



وأوضح أن الشركة حافظت على مستويات جيدة من السيولة بنسبة 14.08% وصافي الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.40 ضعف، وبلغت الأصول تحت الإدارة 1.16 مليار دينار حتى نهاية يونيو 2022، بارتفاع نسبته 12% على أساس سنوي.



وقد تم تكريم «المركز» بجائزة أفضل بنك استثماري في الكويت من جلوبال فاينانس لعام 2022، والذي يعكس قدرة «المركز» على تلبية متطلبات عملائه الاستثمارية في ظل بيئة تنافسية متطورة.