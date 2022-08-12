أعلنت هواوي مؤخرا عن سماعات FreeBuds Pro 2 الجديدة كليا في الكويت، وتشمل جميع الميزات التي تبحث عنها في سماعات أذن ستيريو لاسلكية حقيقية True Wireless Stereo (TWS) بجودة صوت مذهلة، وخاصية إلغاء الضجيج الرائعة، وصوت واضح جدا والمزيد.



وتتميز FreeBuds Pro 2 بنظام صوت فريد من نوعه بمحرك صوت مزدوج لصوت حقيقي فائق Ultra-hearing True Sound Dual Driver والذي يتكون من وحدتي صوت قويتين مدمجتين، بالإضافة الى التقنية الرقمية العكسية المزدوجة Digital Dual-crossover لتوفير جودة صوت عالية.



وتعتبر FreeBuds Pro 2 هي أول سماعات أذن ستيريو لاسلكية حقيقية تستخدم مشغل غشاء مستوي Planar Diaphragm لجودة صوت رائعة عبر نطاق تردد واسع ويتم دمج هذا الغشاء فقط في السماعات الرائدة ما يساعدها في تحقيق صوت مسطح وخفيف أكثر دقة مع صوت تريبل وصوت مرتفع فوق 9KHz هرتز واضح مع دقة عالية.



وبالنسبة لخاصية إلغاء الضجيج النشطة، تعتمد السماعة الجديدة على ثلاثة ميكروفونات حساسة للغاية لالتقاط الأصوات المحيطة وخوارزمية محسنة لإلغاء الضوضاء. وتساعد على اختيار أفضل وضع لإلغاء الضجيج لتوفر تجربة استماع مريحة حتى أثناء الرحلات الجوية، كما تزيل تقنية إلغاء الضجيج النشطة الديناميكية الذكية 2.0 ضوضاء محرك الطائرات الصاخبة، ما يتيح للمستخدمين الحصول على رحلة هادئة ومريحة مع منحنى إلغاء ضوضاء الطائرات الحصري.



وتعمل تقنية إلغاء ضجيج المكالمات الصوتية النقية الجديدة في FreeBuds Pro 2 على توفير مكالمات واضحة وهادئة، حيث إنها تحتوي على 4 ميكروفونات هجينة للمكالمات بنظام إلغاء الضجيج بالإضافة إلى خوارزمية إلغاء ضوضاء الشبكة العصبية العميقة الحصرية من هواوي والتي تعمل على التقاط الأصوات البشرية بدقة أثناء تصفية الضوضاء حيث سيتمكن المستخدمون من الاستمتاع بتجربة مكالمات واضحة جدا حتى في ظروف البيئة الصاخبة.



وتأتي FreeBuds Pro 2 بتصميم صغير ولكنها قوية ومجهزة بعمر بطارية طويل. وعند تفعيل خاصية إلغاء الضجيج النشطة ANC يمكنك التمتع بتجربة استماع لمدة تصل إلى 4 ساعات تشغيل ولمدة 18 ساعة مع علبة الشحن.