احتفلت جمعية «لوياك» بالتعاون مع «بيروت فيلم إنستتيوت» وبالشراكة مع «بلاتفورم استديو للإنتاج»، بإطلاق العرض السينمائي الأول لخمسة أفلام شبابية قصيرة، تم إنتاجها بعد فوزها بالمرحلة النهائية من برنامج «مخيم لوياك لصناعة الأفلام (2022 pCam Film Loyac)» وذلك السبت الماضي في «غراند سينما»، الأفلام الفائزة التي عرضت مدتها من 10 إلى 15 دقيقة،



تناولت مواضيع وقضايا جريئة وعبرت عن هموم الشباب اللبناني وتجسد طاقاته ومواهبه في مجال التمثيل والسينما وهي تندرج بين افلام روائية ووثائقية وتناولت العديد من القضايا الاجتماعية التي يعاني منها الشباب اللبناني من الجنسين.