القاهرة - محمد صلاح



رغم انشغال الفنانة الشابة سلمى أبوضيف بأعمالها الفنية إلا انها حرصت على الاهتمام بالدعاية لتجربة جديدة من خلال إطلاق علامة تجارية ستنافس بها في سوق ملابس السباحة النسائية التي تعمل عليها منذ 3 سنوات، وترى انها ستكون إضافة قوية في هذا المجال.



وأعربت سلمى عن سعادتها بالإشادة التي تلقتها عن دورها في مسلسل «منعطف خطر» عبر منصة رقمية وشاركها في بطولته باسل خياط، وريهام عبدالغفور وباسم سمرة، ومن تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود. وكانت قد خطفت الأنظار في موسم رمضان 2022 بتقديم 3 شخصيات مختلفة منها مسلسلا «الاختيار 3» و«سوتس بالعربي»، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل «راجعين يا هوى» والتي حازت اهتمام وتعاطف الجمهور.