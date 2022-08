أصبحت السينما أداة مهمة ورئيسية لتوثيق حياة الشعوب وتاريخهم وحاضرهم، فقد باتت نخبة وأفضل الأفلام الوثائقية تحظى باهتمام ومتابعة الملايين من الجمهور على مر السنين، وشهدت تطورا كبيرا وملحوظا في الآونة الأخيرة، جعلتها أهم مصادر الرصد والتقصي للعديد من الموضوعات المهمة، وتسجيلا لحياة الكثير من الشخصيات المهمة والمؤثرة في حياة الكثيرين.



ولعل أبرز أسباب متابعة الجمهور لها هو طرح الموضوعات بواقعيتها، والصلة التي تربط مشاهد الفيلم بحياة الناس وتفاصيلها، دون إغفال العناصر السينمائية بلغتها الساحرة.



ويشهد عام 2022 صدور عدد من الأفلام الوثائقية المتنوعة والاستثنائية، منها ما يرصد محطات من حياة مشاهير وأشخاص غيروا في حياة الكثير منا، ومنها ما يتناول موضوعات متنوعة ما بين الطبيعة والاقتصاد والماضي وحتى المستقبل، فلا تفوتوا مشاهدة هذه القائمة الرائعة لأفضل الأفلام الوثائقية لعام 2022.



Dinosaurs - The Final Day with David Attenborough



من إخراج ماثيو طومسون أداء ديفيد أتينبوروغ وهو وثائقي بريطاني بث على قناة (بي بي سي) في 15 أبريل 2022، والفيلم يتناول رحلة السير «ديفيد أتينبوروغ»، حيث البحث عن العالم المفقود والأيام الأخيرة لحياة الديناصورات، والاكتشاف المذهل الذي توصل له العالم «روبرت دي بالما» لمقبرة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، لكائنات متحجرة محفوظة مثل الجثث تسمى (تانيس)، وذلك في منطقة تلال (نورث داكوتا)، ومنها يبدأ البحث عن الأدلة التي تسلط الضوء على أيام الديناصورات الأخيرة على كوكب الأرض في العصر الحجري، واكتشاف تقنيات متطورة للمسح، والتي تكشف أسرار الحفريات، وتغير الاعتقاد السائد عن انقراض الديناصورات.



Jeen-Yuhs



من إخراج كل من تشيك أوزاه وكودي سيمونز وهو وثائقي رائع من إنتاج شبكة «نتفليكس»، يتناول حياة مغني الراب الشهير والمنتج ومصمم الأزياء «كاني ويست»، حيث يرصد الفيلم بصورة قريبة منه لحظات ومحطات مهمة ومؤثرة من حياته الشخصية، وجوانب من شخصيته من خلال رحلة صعوده وهو يشق طريقه، ويتحول من مغني راب إلى رجل أعمال شهير، ويصبح بعدها علامة تجارية مهمة وعالمية.



Trust No One: The Hunt for the Crypto King



من إخراج لوك سيويل وهو وثائقي من إنتاج شبكة «نتفليكس»، يتتبع قصة مجموعة من المستثمرين المختصين في العملات الرقمية، والذين يتحولون إلى محققين، وذلك للتحقيق في وفاة الملياردير الشاب «جيري كوتن» مؤسس منصة للبورصة، حيث إن وفاته المفاجئة وفي ظروف غامضة ومريبة، دفعتهم للتساؤل حول أسباب موته الحقيقية، بالإضافة إلى الاشتباه في سرقة مبلغ 250 مليون دولار منهم، وقد صدر الفيلم في مارس 2022.