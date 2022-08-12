

القاهرة: الفنانة ميرهان حسين تعيش حالة من النشاط الفني المكثف حيث تشارك في العديد من الاعمال الفنية دفعة واحدة، منها الفيلم السينمائي الجديد «اتنين للإيجار» او المقرر تصويره الساعات القادمة وهو بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد من ضيوف الشرف وتأليف اسمه محمد القواشتي وإخراج شادي علي وتقوم ميرهان حسين ببطولة إحدى حكايات العمل الذي يعتمد على وجود فنان ضيف شرف يقوم ببطولة حكاية تحدث مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت.



كما تسجل ميرهان التعاون الفني الثالث مع الفنان محمد رجب من خلال استعدادها لبدء تصوير دورها في مسلسل «الونش».. إخراج إسماعيل فاروق خلال الأيام المقبلة، وتعمل الشركة المنتجة على ابرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة وذلك بعد التعاقد مع محمود عبد المغني ومنة فضالي وايهاب فهمي حتى الآن. سبق لميرهان ورجب العمل معا في فيلم «الخلبوص» عام 2015 ومسلسل «علامة استفهام» في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته هيثم أحمد زكي وجيهان خليل ومحمود البزاوي وإخراج سميح النقاض. كما شاركت ميرهان حسين مؤخرا في مسرحية «الليلة الكبيرة» التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والعرض بطولة نيكول سابا ومحمود عبدالمغني ومحمد عبدالرحمن ومحمود الليثي وبدرية طلبة، وإخراج بتول عرفة.