Tad the Lost Explorerand the Emerald Tablet



تدور أحداث الفيلم حول عالم الآثار «تاديو جونز» والفوضى التي سببها بعد أن دمر تلبوتا سبب انطلاق تعويذة أدت إلى أذية أصدقائه بلعنة، وبمساعدة صديقته «ساره» يسافر إلى مصر وتبدأ مغامرتهما في محاولة القضاء على المومياء. تدور الأحداث في إطار من الكوميديا والخيال، ويعد هذا العمل الجزء الثالث من ثنائية «تاديو جونز» للأطفال، والفيلم من إخراج إنريكي جاتو، بطولة أوسكار باربيران، لويس بوسادا، ميشيل غينر، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 25 الجاري.



Where the Crawdads Sing



في إطار من الدراما والغموض، يتناول العمل قصة امرأة ترعرعت في مستنقعات وأعماق الجنوب، حيث تصبح المشتبه به الرئيسي في جريمة قتل رجلا كانت تعرفه يوما ما. الفيلم من إخراج أوليفيا نيومان، بطولة ديزي إدجار جونز، هاريس ديكنسون، ديفيد ستراثيرن، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 25 الجاري.