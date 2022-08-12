القاهرة – محمد صلاح



مأزق حرج ستتعرض له المطربتان انغام وأصالة عند تواجدها في حفل افضل نجوم العالم في نيويورك على خشبة مسرح Big Apple Music حيث اختارت إدارة الحفل أحلام لتكرم بجائزة الأيقونة العالمية لعام 2022. وعلى الرغم من خلاف كل من أنغام وأصالة الشهير، فإن قائمة جوائز الحفل قد جمعتهما حيث رشحت أنغام لجائزة أفضل مطربة مصرية لهذا العام لتأتي أصالة نصري بقائمة المرشحات لجائزة أفضل مطربة سورية لهذا العام، بينما حلت شمس الأغنية العربية نجوى كرم بقائمة الجائزة الألماسية لهذا العام. وبالتالي سيلتقين على المسرح رغم خلاف كل من أنغام وأصالة الشهير ورفض الأولى التصالح رغم محاولات اصالة المتكررة، فماذا ستفعلان حين تلتقيان؟