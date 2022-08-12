يتطلع باريس سان جرمان حامل اللقب الى مواصلة عروضه القوية في مستهل الموسم عندما يستضيف مونبلييه السبت ضمن المرحلة الثانية من بطولة فرنسا لكرة القدم.



واستهل سان جرمان الموسم بقوة من خلال تتويجه بلقب كأس الأبطال الفرنسية عندما تغلب نانت 4-0، ثم استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا لفرنسا بفوز ساحق على كليرمون 5-0 الأسبوع الماضي.



ويأمل المدرب الجديد كريستوف غالتييه، أن يستمر الفريق الباريسي بأدائه الحالي وألا يكون مؤقتا، في ظل مطالب كبيرة تتخطى الفوز بلقب «ليغ 1». وسيواجه سان جرمان، نظيره مونبلييه المنتشي بفوزه المثير على تروا 3-2 الأسبوع الماضي بهدف لتيجي سافانييه (81).



وتتجه الأنظار السبت الى مواجهة من العيار الثقيل بين موناكو ورين الطامحين في إحدى أبرز مباريات المرحلة.



وتفتتح المرحلة اليوم الجمعة بلقاء قوي أيضا بين نانت وضيفه ليل في مباراة تجمع بين فريقين تساويا في عدد النقاط الموسم الماضي بـ 55 نقطة في المركزين التاسع والعاشر على التوالي.



ألمانيا.. دورتموند لتجاوز فرايبورغ



إلى ذلك، يفتتح بوروسيا دورتموند اليوم الجمعة المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم بمواجهة تجمعه على أرض نظيره فرايبورغ، وقد بدأ دورتموند الوصيف الموسم بفوز على ضيفه باير ليفركوزن 1-0، ويريد تأكيد بدايته الجيدة من خلال الفوز على فرايبورغ خارج الديار هذه المرة.



ويشهد الدوري تغييرا هجوميا لافتا آخر، وذلك مع عودة الابن الضال تيمو فيرنر الى فريقه السابق لايبزيغ الذي يلعب السبت مع ضيفه كولن، قادما من تشلسي الإنجليزي بعقد لأربعة مواسم، وذلك بعد عامين على رحيله.



ويأمل فيرنر أن يبدأ عودته من حيث غادر، من خلال قيادة لايبزيغ (في حال مشاركته) لفوزه الأول في الدوري بعد التعادل افتتاحا مع مضيفه شتوتغارت 1-1.