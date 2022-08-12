ينطلق الدوري الإيطالي لكرة القدم بنسخته الجديدة مساء غد السبت، بإقـــامة 4 مواجهات، ويفتتح ميلان حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة أودينيزي، كما يستضيف سامبدوريا نظيره أتلانتا، ويلتقي مونزا على ملعبه مع تورينو، فيما تجمع رابع المباريات بين ليتشي والانتر، ويواجه ميلان حامل اللقب مهمة صعبة للاحتفاظ بلقب الدوري، وسط تربص اكثر من ناد، بعدما شهدت فترة الانتقالات الصيفية تعاقدات رنانة لأكثر من فريق، تركت السباق مفتوحا نحو الظفر بلقب الكالتشيو لموسم 2022-2023. نشط إنتر ويوفنتوس وروما ولاتسيو في سوق الانتقالات، ما ينذر بمنافسة على صفيح ساخن على غرار العام الماضي، حيث ظل الصراع مشتعلا حتى الرمق الأخير قبل ان يحسمه «الروسونيري» بفارق نقطتين عن جاره «النيراتزوري».



وخسر ميلان العاجي فرانك كيسييه لمصلحة برشلونة الاسباني، لكنه استقدم المهاجم الحر البلجيكي ديفوك أوريغي وأنفق 35 مليون يورو، للظفر بالمهاجم الواعد والمغمور في آن معا، البلجيكي شارل دي كيتلار. في المقابل، بدأ إنتر الصيف بخطوة عملاقة تمثلت بإعادة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو على سبيل الإعارة من تشلسي الانجليزي، لكنه خسر السباق أمام روما لاستمالة لاعب يوفنتوس المخضرم الارجنتيني باولو ديبالا وأمام يوفنتوس لضم أفضل مدافع الموسم الماضي البرازيلي غليسون بريمر.



وقد دعم «اليوفي» صفوفه باستعادة نجمه الفرنسي بول بوغبا والأرجنتيني أنخل دي ماريا من سان جرمان، ويستمر في السعي للتعاقد مع مواطن الاخير وزميله السابق في الفريق الفرنسي لياندرو باريديس والصربي فيليب كوستيتش والمهاجم الهولندي ممفيس ديباي.