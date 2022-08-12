تنطلق الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء غد السبت بإقامة 7 مباريات، تعد أبرزها مواجهة ارسنال وليستر على ملعب ستاد الإمارات، فيما ينتظر بورنموث مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا على مان سيتي بطل الدوري في نسخته الأخيرة، وتنطلق مواجهات السبت بلقاء يجمع استون فيلا وإيفرتون على ملعب الأول فيلا بارك، كما يواجه برايتون نظيره نيوكاسل، ويستضيف ولفرهامبتون نظيره فولهام، فيما ستكون آخر مواجهات السبت بمواجهة مان يونايتد مع مستضيفه برينتفورد، ويأمل فريق «الشياطين» تجاوز عثرته الأولى في الدوري على ملعبه أمام برايتون 1-2.



ولاتزال سوق الانتقالات الصيفيةالحالية تشغل الأندية الإنجليزية، حيث تواصل فرق «البريمييرليغ» البحث عن أفضل اللاعبين للتعاقد معها لتعزيز صفوفها بغية المنافسة على لقب الدوري، أو حجز مركز متقدم يسمح لها بالمشاركة في دوري الأبطال الأوروبي، وقد أفادت تقارير صحافية مساء أمس، بأن أرسنال سجل اهتمامه بالتعاقد مع بيبي مهاجم بورتو، وإذا ما تمت الخطوة، سيكون بيبي آخر لاعب بهذا الاسم ينضم إلى «المدفعجية» في السنوات الثلاث الماضية، بعد أن وقع نيكولاس بيبي على كشوفات النادي قادما من ليل في العام 2019 مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، وأبدى أرسنال اهتمامه بالمهاجم البرازيلي بيبي بعد مشاهدته وهو يتألق في صفوف بورتو الموسم الماضي.



ووفقا لما ذكرته صحيفة «أبولا»، تفاوض أرسنال مع بورتو، بشأن صفقة محتملة لبيبي، بينما كانا يتوصلان إلى شروط التعاقد مع زميله السابق فابيو فييرا.



كما اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح أمس، باقتراب تشلسي من التعاقد مع فرينكي دي يونغ من صفوف برشلونة، إلى جانب تسليط الضوء على تفكير جماهير مان يونايتد في مقاطعة مباراة الفريق المقبلة في أولد ترافورد.



وعنونت صحيفة «ميرور»: «عاد بعد 33 عاما، مايكل نايتون يدعي بأنه سيقدم عرضا للسيطرة على «الريدز» من جليزرز»، في إشارة إلى شراء نادي مان يونايتد.



وفي الأعلى كتبت: «سيلفا: لا طريق لمعرفة ما إذا كنت سأبقي»، في إشارة إلى مستقبل بيرنادو سيلفا رفقة مانشستر سيتي.



وفي الجانب عنونت: «اتفاق تشلسي مع دي يونغ مقابل 71 مليون إسترليني».



إلى ذلك، حسم نادي مان سيتي صفقة إسبانية، خلال الميركاتو الصيفي، وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا «اتفق «السيتي» مع أندرلخت البلجيكي، مساء الأربعاء، على شراء الظهير الإسباني سيرخيو غوميز بمقابل يتخطى 15 مليون يورو»، وأضاف خبير الانتقالات، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر «حجز مانشستر سيتي بالفعل، الفحوصات الطبية لسيرجيو جوميز».



وكان «السيتي» قد وافق هذا الصيف، على بيع الظهير الأيسر أولكسندر زينتشينكو إلى أرسنال مقابل 30 مليون إسترليني.