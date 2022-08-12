وصل الجناح الدولي الصربي فيليب كوستيتش أمس الى تورينو، وذلك من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عقد انتقاله من آينتراخت فرانكفورت الألماني الى يوفنتوس الإيطالي.



ونشر عملاق تورينو صورا لابن الـ29 عاما، كاتبا في موقعه الرسمي «وصل فيليب كوستيتش الى مطار كازيلي من أجل الخضوع للفحص الطبي في يوفنتوس».



ونشر يوفنتوس أيضا مقطع فيديو لوصول الصربي وسط استقبال حافل من جمهور «السيدة العجوز».



وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية الأربعاء أن كوستيتش سيوقع عقدا لمدة ثلاث سنوات مع بطل إيطاليا 36 مرة.



ووفق صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، سيحصل فرانكفورت على قرابة 13 مليون يورو، مع ترجيح أن ترتفع قيمة الصفقة إلى 17 مليونا مع المكافآت.



ولعب كوستيتش (29 عاما) دورا بارزا في فوز آينتراخت بلقب «يوروبا ليغ» لموسم 2021-2022، حيث اختير أفضل لاعب في ثاني مسابقة من حيث الأهمية بعد دوري أبطال أوروبا.