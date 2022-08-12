أبدى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني. وكان ملعب هلسنكي الأولمبي في فنلندا قد استضاف المباراة التي انتهت بفوز «الميرينغي» بهدفين سجلهما دافيد ألابا (37)، وكريم بنزيمة (65). وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: «لم تكن المباراة سهلة، لقد كانوا قريبين جدا، لقد سجلنا ومن بعد ذلك سيطرنا جيدا، دائما في بداية الموسم أنت لا يمكن أن تتوقع أن تكون في أفضل حالاتك، ولكننا بدأنا لنبدأ موسما جيدا»، مضيفا أعتقد أن الأجواء الجيدة يمكنها أن تجعلنا نحقق نتائج أفضل، ونقدم أداء أفضل، الأجواء كانت جيدة، والفوز يساعدنا على التحفيز.



وأشاد المدرب الإيطالي بمهاجمه كريم بنزيمة قائلا: «هو لاعب مهم جدا، وقائد للفريق، لقد سجل الكثير من الأهداف، وأنهى الموسم جيدا، والآن سيذهب للفوز بالكرة الذهبية».



من جانبه، أكد مدرب آينتراخت فرانكفورت أوليفر غلاسنر على شعوره بالفخر بفريقه رغم الهزيمة أمام «الريال»، وقال: «من المؤسف أننا لم نستغل الفرصة في البداية وأن ركلة ركنية غيرت المباراة، لكنني فخور جدا بالفريق وأتطلع بتفاؤل إلى القادم»، مضيفا ريال مدريد حظي بفرص كثيرة لكنهم يملكونها أمام أي فريق، وفي هذا المستوى يحدث هذا دائما، لكننا قمنا بالأشياء بشكل جيد، وأنا أتطلع إلى الأمام بسلام.