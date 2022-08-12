يستهل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم بمواجهة ضيفه رايو فايكانو، مساء غد السبت، وسط معضلة تسجيل التعاقدات اللافتة التي أبرمها هذا الصيف، ومن بينها المهاجم الپولندي الفتاك روبرت ليفاندوفسكي الذي وصل من بايرن ميونيخ الألماني.



وقد انضم أيضا جناح ليدز يونايتد الإنجليزي البرازيلي رافينيا، والعاجي فرانك كيسييه من ميلان الإيطالي إلى صفوف «البرسا»، فيما يبدو أن الدفاع سيشهد تحسنا كبيرا بالتعاقد مع الفرنسي جول كونديه والدنماركي أندرياس كريستنسن.



لكن المشكلة هي أنه بحلول بداية الأسبوع الحالي، لم يكن برشلونة قادرا على تسجيل لاعبيه الجدد لأنهم لم يجمعوا ما يكفي من المال من أجل الامتثال لقيود الإنفاق التي فرضتها رابطة الدوري الإسباني على النادي.



وأشارت شبكة «إس أس بي أن» الأربعاء الى أن كريستنسن وكيسييه قد يغادران النادي الكاتالوني مجانا في حال لم يتم تسجيلهما قبل السبت.



ويأتي ذلك رغم إقدام مجلس إدارة برشلونة على بيع جزء من أصوله وإبرام اتفاقيات من أجل القدرة على التعامل مع ديون تبلغ وفق التقارير 1.3 مليار يورو.



ويقص إشبيلية، رابع الموسم الماضي، شريط البطولة في ضيافة أوساسونا، بعد أن أتم صفقة انتقال حر للاعب الوسط وصانع الألعاب إيسكو عقب انتهاء عقده بعد تسعة مواسم في ريال مدريد.



أما أتلتيكو مدريد، النادي الوحيد الذي كان قادرا على مقارعة عملاقي إسبانيا في السنوات الأخيرة بتتويجه بطلا عامي 2014 و2021، يبدأ مشواره الاثنين على أرضه ضد ريال مايوركا.



ويشهد الموسم الجديد عودة كل من بلد الوليد وجيرونا الى دوري الأضواء الى جانب ألميريا.