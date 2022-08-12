انضم الحارس الدولي المخضرم سالفاتوري سيريغو، الى نابولي الذي يكون أحد ممثلي بلاده الـ 4 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وكما الحال دائما، جاء الإعلان عن ضم الحارس البالغ 35 عاما على لسان رئيس نابولي أوريليو دي لورنتيس الذي كتب على تويتر «أهلا وسهلا بك سالفاتوري!».



ومن المفترض أن يكون الحارس السابق لباريس سان جرمان الفرنسي (من 2011 حتى 2016) بديلا للحارس الحالي أليكس ميريت أو لأحد الحارسين المرشحين الانضمام الى الفريق الجنوبي وفق وسائل الإعلام، وهما الإسباني كيبا أريسابالاغا من تشلسي الإنجليزي أو الكوستاريكي كيلور نافاس من سان جرمان.



وخاض الحارس المتوج الصيف الماضي بلقب كأس أوروبا مع منتخب بلاده 28 مباراة دولية، و246 مباراة في الدوري الإيطالي، لكن خبرته لم تحل دون هبوط جنوى الى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي.