يعقوب العوضي



استعاد الفريق الأول لكرة اليد بنادي برقان خدمات حارس المرمى محمد بويابس بعد نهاية إعارته إلى فريق السالمية الموسم الماضي، كما ضمت الإدارة حارس المرمى المخضرم أحمد الفرحان إلى صفوف الفريق الأول رسميا للموسم المقبل. كما انتهى عقد مساعد المدرب ومحلل برنامج «دارت فيش» التدريبي في برقان المدرب الوطني وليد العنزي رسميا، وتوجه العنزي بالشكر لمجلس إدارة النادي والجهازين الإداري والفني واللاعبين. من جانب اخر، استقبل مدير اللعبة بنادي اليرموك محمد جمعة وإداري الفريق أسامة المسامح محترفي الفريق الجديدين الصربي إيفان بيرسيتش والمونتينيغري رادوفان.



وفي نادي القرين، تعاقد الفريق مع اللاعب عبدالله العنزي قادما من نادي الفحيحيل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قابل للتجديد.