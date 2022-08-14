يحيى حميدان



خسر فريق الكرة بنادي خيطان من فريق طلائع الجيش المصري 0-1 في مباراته التجريبية التي أقيمت على هامش معسكره التدريبي في مصر. وينتظر أن يلعب «الأحمر والأسود» مباراتين أخريين، حيث سيلاقي النصر المصري غدا، ثم يختتم مبارياته أمام فريق العبور يوم 19 الجاري، قبل العودة للبلاد بعدها بيومين.



ونفى رئيس جهاز الكرة بخيطان محمد الملا صحة اخبار انتقال حارس المرمى أحمد الدوسري وذلك لتوقيعه عقدا مع النادي لمدة موسمين.



وبين الملا في حديث خاص مع «الأنباء» أن جميع أمور المعسكر تسير بشكل جيد. ويفتقد خيطان جهود المحترف الكاميروني أونانا ومحمد عبيد وحميد حمد والحارس الدوسري في المعسكر لظروف خاصة ويتدربون حاليا للحاق بتدريبات الفريق عقب عودته من القاهرة.