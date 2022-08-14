عبدالعزيز جاسم



يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته اليوم في الكويت بعد العودة قبل يومين من القاهرة بعد أن أقام معسكرا إعداديا لمدة أسبوعين خاض خلاله 5 مباريات ودية ضمن استعداداته لانطلاق الدوري الممتاز 25 الشهر الجاري.



من جهته، أكد مدرب الفريق ناصر الشطي أن الأصفر استفاد بشكل كبير من المعسكر والمباريات التي خاضها في مصر على الرغم من أنها جميعها جاءت مع فرق من الدرجة الثانية بسبب انشغال فرق الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن المباريات كانت صعبة مع فرق تتميز بالجاهزية البدنية والفنية.



إلى ذلك، تعود فجر اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة من معسكر صربيا بعد أسبوعين من التدريبات والمباريات الودية أقامها الفريق بشكل مكثف في بلغراد، حيث كانت آخر الوديات أمام الظفرة الإماراتي وخسر الفريق بثلاثية دون رد، وسيستأنف البرتقالي تدريباته غدا.



من جانب آخر، تمكن النصر من التغلب على فريق دبا الفجيرة الإماراتي 1-0 وديا في صربيا سجله ناصر العجمي، وبعد المباراة مباشرة انتقل الفريق من مدينة زلابيتور إلى العاصمة بلغراد، حيث سيخوض مباراتين وديتين قبل العودة أمام فريق صربي 16 الجاري وفي 17 منه أمام فريق الإمارات.