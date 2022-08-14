هادي العنزي



يعود مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية، بعدما اختتم معسكره التدريبي بمباراة ودية أقيمت في وقت متأخر من مساء أمس جمعته مع فريق الخليج السعودي.



وخاض السماوي بمعسكره التدريبي ثلاث مباريات ودية مع الأهلي والرائد السعوديين، وداريغا التركي، قبل لقاء الخليج السعودي، وأشرك المدرب الوطني محمد إبراهيم جميع لاعبي الفريق المشاركين في المعسكر، ليقف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، وذلك قبل مواجهة التضامن 25 أغسطس الجاري في أولى مباريات الفريق في «دوري زين» للدرجة الممتازة.



إلى ذلك، يلتقي مساء غد فريق الفحيحيل مع فريق حتا الإماراتي في ثالث مباريات «الأشاوس» الودية في معسكرهم التدريبي بتركيا، حيث خسر الأحمر أمام هلال القدس الفلسطيني 1-4، وتعادل مع دبا الحصن الإماراتي 2-2 نهاية الأسبوع الماضي.



ويأمل المدرب السوري فراس الخطيب تسجيل أول فوز للفريق بتركيا، بالإضافة لتحقيق التجانس المطلوب بين المحترفين الثلاثة الجدد جوليو سيزار، وفابريس نيغوما، ويوسف بن سودة مع زملائهم بالفريق، وذلك قبل انطلاق الدوري الممتاز بوقت كاف، ومن المقرر أن يلتقي الفحيحيل مع السالمية 27 أغسطس الجاري في أولى مباريات الفريق بالدوري.