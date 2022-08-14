







يحيى حميدان



انتهت المواجهة الودية التي جمعت فريقي التضامن وبرقان بالتعادل السلبي ضمن استعدادات الأول لخوض غمار دوري «زين» الممتاز المقرر انطلاقه 25 أغسطس الجاري والثاني لدوري الدرجة الأولى الذي سيبدأ بعدها بثلاثة أيام.



من جهته، قال عضو مجلس ادارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس ان خطة الاعداد لـ «العنيد» جاءت عكس ما كنا نتمنى من ناحية اقامة المعسكر الخارجي ولكن للظروف أحكاما وعلينا التأقلم مع هذه الظروف، مشيرا الى أن الاعداد بدأ في 21 الجاري وهذه المباراة هي الثانية لنا بعد مواجهتنا للصليبخات الثلاثاء الماضي، والخيارات أمامنا لخوض مباريات تجريبية كانت محدودة بسبب سفر معظم الفرق إلى خارج البلاد.



وبين دابس في حديث خاص مع «الأنباء» أن التضامن وقع مع 5 محترفين أجانب هم: المدافع الغاني صامويل سارفو، ولاعب الوسط النيجيري موسيس أوركوما، والمهاجمين المالي أبو بكر ديارا والنيجيري توني ايدجو، كما تم التجديد مع الهولندي روليني نوناتو قبل أيام.



وكشف أن دور المدرب الصربي رادويكو افراموفيتش «رادي» مع النادي سيكون مستشارا فنيا لجميع الفرق، وهو من وضع الاستراتيجية العامة لنا.



تأخر بداية الإعداد



من جهته، أكد مدرب التضامن جمال القبندي أن بداية رحلة الاعداد كانت قبل 3 أسابيع، وتأخرنا في بدايتنا بسبب عدم جاهزية ملعبنا وهو ما جعلنا نتوجه لإقامة أول 8 حصص تدريبية على الملعب الفرعي لنادي النصر.



وذكر أن عدم التجديد لمعظم المحترفين الأجانب من الموسم الماضي بسبب رغبتهم في الحصول على عروض أفضل رغم تقديم ادارة النادي عقود أفضل ولكن في النهاية كل لاعب حر في اختيار وجهته، مشيرا الى أن «العنيد» جدد فقط مع روليني، فيما يخوض البقية تجربتهم الأولى في الملاعب الكويتية.



طموحات برقان



بدوره، كشف مدرب برقان، البرازيلي إيمرسون ألكانتارا، عن طموح «الذهبي» في الوصول إلى الدوري الممتاز وهو قادر على ذلك نظرا لما يراه من اللاعبين في التدريبات اليومية، مؤكدا أن مواجهة التضامن هي الأولى للفريق في رحلة الاعداد، ولدينا الوقت الكافي قبل انطلاق الموسم الجديد.



وأضاف أن تقييم اللاعبين الجدد واختيارهم تم منذ شهر تقريبا وأردنا في اختيارهم عمل توليفة مناسبة وجعلهم «كمجموعة واحدة».



وأوضح إيمرسون، الذي سبق له العمل في السعودية والإمارات، أن عقلية اللاعب الكويتي متشابهة مع لاعبي الخليج ولا توجد فروقات كبيرة بينهم، ولكنني معجب بما أراه من لاعبي برقان سواء داخل الملعب أو خارجه من التزام وهو ما يجعلنا نركز على تحقيق أهدافنا التي وضعناها.