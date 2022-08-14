اختتم منتخبنا الوطني لألعاب القوى مشاركته في منافسات دورة ألعاب التضامن الاسلامي الخامسة المقامة في مدينة قونية بتركيا وتستمر حتى 18 الجاري، وذلك بمشاركة عبدالرحمن العازمي في مسابقة رمي الرمح، حيث حقق المركز الرابع برقم شخصي جديد 68.41 م، وحصل خالد المسعد على المركز السادس في مسابقة القفز العالي مسجلا 2.09 م، وجاءت أمل الرومي في المركز الحادي عشر في سباق 1500 م بـ 4.36.57 دقيقة.



وتأهل أبطال منتخبنا الوطني للسباحة إلى الدور نصف النهائي، حيث سجل راشد الطرموم رقم كويتي جديد 28.58 في منافسات 50 م صدر وبلغ وليد عبدالرزاق الدور نصف النهائي في 100م فراشة بتسجيله 55.43، كما تأهل سعود الشمروخ في 400 م حره بزمن 4.14.65 د، وفيصل التناك في منافسات 200 م ظهر مسجلا زمن وقدره 2.13.55 د، وبلغ فريق التتابع الدور النهائي 100x4 عن طريق السباحين علي الزامل وعبدالعزيز الضويحي وراشد الطرموم وسعود الشمروخ.



إلى ذلك يتطلع منتخبنا الوطني لرماية «سكيت» اليوم لإكمال مسيرة التألق، بعد ختام منافسات (تراب) بإحراز اربع ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين، وتسجيل المزيد من الإنجازات عن طريق الرماة البطل الأولمبي عبدالله الرشيدي ومنصور الرشيدي وعبدالعزيز السعد، والراميات إيمان الشماع وأفراح محمد وفاطمة الزعبي.



وكانت حصيلة الميداليات التي أحرزها لاعبونا: 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين.



وفي جانب متصل، قامت الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الإماراتية عزة بنت سليمان بتكريم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات لدورها الرائد في تطوير الرياضة النسائية الخليجية بحضور رئيس الوفد الشيخ جابر ثامر الجابر والملحق الإعلامي للبعثة الكويتية نجاة الصايغ.‏‫