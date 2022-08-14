مبارك الخالدي



يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته مساء غد الاثنين على ستاد صباح السالم، وذلك بعد عودته الى البلاد فجر أمس السبت قادما من تونس بعد انتهاء معسكره الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية.



وقد منح الجهاز الفني للفريق بقيادة المقدوني يوغسلاف ترينشوفسكي راحة للاعبين امس واليوم، ومن المتوقع أن يلتحق بالتدريب اللاعب العاجي دياكيتي الذي وصل الى البلاد الجمعة الماضي للانضمام الى صفوف الأخضر.



وفي جانب متصل، توجه رئيس مجلس الادارة عبدالعزيز عاشور بالشكر لجماهير الفريق وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي على دعمهم ومساندتهم لإدارة النادي، ولفت الى ان الشائعات التي تطول اللاعبين أمر متوقع وليس بالجديد مع بداية كل موسم لكن في الوقت نفسه لن ندعها تؤثر على سير العمل المستمر على قدم وساق.



وبشأن اللاعبين المنتقلين من صفوف الاخضر الى اندية اخرى، اوضح عاشور انهم لم يخرجوا دون علم الادارة او رغبة منها بل تم التغاضي عنهم لعدة اسباب وكان باستطاعتنا الابقاء عليهم لكن العربي لم ولن يظلم اي لاعب، وكل من انتقل عليه تحمل مسؤولية قراره ولهم منا كل الاحترام والتقدير. وكشف عاشور عن التوقيع مع عدد من اللاعبين المحليين المميزين والمتوقع لهم مستقبل باهر في كرة القدم الكويتية وسيتم الاعلان عنهم قريبا، مبينا أن صفوف الفريق الأول باتت مكتملة مجددا الثقة باللاعبين دون استثناء ومشيدا بالمستوى العالي للمحترفين الخمسة بالفريق.



إلى ذلك، أصيب اللاعب عبدالله عمار بكدمة قوية أثناء اللقاء الودي الأخير مع وفاق سطيف الجزائري وستحدد فترة علاجه في وقت لاحق بعد الفحوصات الطبية.