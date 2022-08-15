مفرح الشمري



اختارت اللجنة العليا شعار «سينما بلا حدود - من روح الاتحاد الأوروبي» للدورة الثانية لمهرجان الامل السينمائي الدولي التي ستنطلق من روما في 27 الشهر المقبل وتستمر لغاية 4 أكتوبر بعد ان تتجول في ثلاث مدن أوروبية ويرأسه الفنان اللبناني الأصل فادي اللوند. اللجنة العليا للمهرجان اختارت عددا من نجوم الفن الخليجي والعربي لتكريمهم لما قدموه في عالم السينما والدراما العربية، وذلك بمنزلة بطاقة شكر وعرفان من ادارة المهرجان لهم على عطاءاتهم ومسيرتهم الفنية الحافلة بالنجاح، ومنهم الفنانون داود حسين وكارمن لبس وليلى علوي وأحمد بدير وهاني لاشين، بالإضافة الى الفنان اللبناني سعد حمدان، وعدد من النجوم الذين يحلون ضيوف شرف على المهرجان.