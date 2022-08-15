مفرح الشمري



لايزال الفيلم الكويتي «مسج» محافظا على مكانته في قائمة الاعمال السينمائية الاعلى مشاهدة عبر منصة العرض العالمية «نتفليكس» منذ طرح الفيلم على هذه المنصة، ويعتبر «مسج» الفيلم الكويتي العربي الوحيد حاليا ضمن قائمة افضل عشرة افلام تعرض على هذه المنصة وذلك لأحداثه الدرامية الكوميدية التي يتعرض لها اي شخص بسيط بأن يحقق احلامه ولكنه يصطدم بأشخاص لهم نفوذ لا يريدون ان يكون اعلى مرتبة فيحاولون تعطيل أموره بأساليب عجيبة وغريبة فقط لتعكير مزاجه حتى لا يحلم بأن يكون مثلهم.



تميز الفيلم الكويتي «مسج» في منصة «نتفليكس» وإبقاؤه ضمن «التوب تن» باعتباره الفيلم العربي الوحيد في هذه القائمة، امر يدعو للفخر والاعتزاز بأن لدينا شبابا مميزين في صناعة الافلام السينمائية، فالشكر للقائمين على الفيلم الذي وضع اسم الكويت من بين الأفلام الأجنبية المعروضة حاليا في منصة «نتفليكس».



يذكر ان فيلم «مسج»، من إنتاج وسيناريو وحوار وإخراج رمضان خسروه، متابعة وتدقيق المذيع عبدالرحمن الدين، ومن بطولة عبدالعزيز النصار، عبدالله الخضر، حمد أشكناني، حصة النبهان، طيف، عبدالله الرميان، محمد عاشور، كما شارك الفنان القدير جاسم النبهان ضيف شرف في الفيلم.