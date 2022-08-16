محمود عيسى



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» تحت عنوان («مؤسسة البترول» تطرح فرصة لإنشاء مصنع «ماليك آنهايدرايد» في الكويت)، ذكرت مجلة ميد أن مؤسسة البترول الكويتية تبحث عن مستثمرين لمشروع تطوير مصنع «ماليك آنهايدرايد» وهو مادة كيميائية يتم انتاجها عن طريق أكسدة البنزين أو احدى مشتقات هيدروكربون C4 مثل غاز البيوتان مع وجود محفز أكسيد الفاناديوم، ويتم إنتاجه صناعيا على نطاق واسع لاستخدامه في عمليات الطلاء والبوليمرات.



واضافت المجلة ان نحو نصف إنتاج «ماليك آنهايدرايد» في العالم يستخدم في تصنيع راتنجات البوليستر غير المشبعة، ونسبت الى مؤسسة البترول الكويتية قولها إنها تعتزم بيع كميات من غاز البيوتان من خلال عقود طويلة الأجل لمستثمر محلي أو دولي.



وقالت إن إجمالي البيوتان المعروض على المستثمر سيكون نحو 30 ألف طن سنويا، وسيتم بيع البيوتان للمستثمرين على وجه التحديد كمادة وسيطة لمصنع «ماليك آنهايدرايد»، وبموجب شروط الاتفاقية التي اقترحتها مؤسسة البترول الكويتية، سيتم نقل البوتان من قبل المستثمر عبر خطوط الأنابيب، كما دعت مؤسسة البترول الكويتية المستثمرين للتعبير عن اهتمامهم، بما في ذلك الشركات المحلية والدولية.