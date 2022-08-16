محمود عيسى



واصلت الكويت تراجعها في قيمة ترسيات العقود خلال شهر يوليو الماضي الى 84 مليون دولار فقط، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 12.5% عن 96 مليون دولار في شهر يونيو الذي سبقه وبالتالي فقد حلت في المركز الرابع خليجيا والسادس اقليميا على مؤشر مجلة ميد للمشروعات الإقليمية.



وقالت المجلة إن الكويت لم تنفرد بهذا التراجع في قيمة العقود، بل إن منطقة الشرق الأوسط ككل سجلت في الشهر المذكور ثاني أدنى قيمة شهرية للترسيات الممنوحة هذا العام، حيث بلغت 3.8 مليارات دولار من العقود في يوليو، وهي ثاني أقل قيمة شهرية إجمالية هذا العام. وكان الإجمالي السابق لشهر يونيو قد بلغ 12.3 مليار دولار، وبالتالي بلغت نسبة التراجع 69%.



في غضون ذلك، حلت قطر في المركز الأول بأعلى قيمة للعقود الموقعة في يوليو تمثلت في عقد واحد بقيمة 1.1 مليار دولار، وتلتها السعودية والإمارات في المركزين الثاني والثالث بعقود بلغت 934 مليون دولار و819 مليون دولار على التوالي.



في حين حلت الكويت في المركز الرابع ثم عمان والبحرين في المركزين الخامس والسادس بعقود قيمتها 74 مليون دولار و5 ملايين دولار على التوالي، وسجلت كل من إيران ومصر تقدما على صعيد الترسيات بلغت 574 مليون دولار للأولى، بينما سجلت مصر ترسيات بقيمة 229 ملين دولار.



«سفن» تقدم أدنى العروض لمشروع خط تدفق النفط غرب الكويت

ذكرت مجلة ميد أن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية «هيسكو» قدمت أدنى العروض لمشروع خط تدفق النفط الذي يقع غربي الكويت الذي طرحته شركة نفط الكويت وتفوقت بالتالي على خمس شركات أخرى تتنافس معها للفوز بالعقد حسب ما نقلته المجلة عن مصادر مطلعة في الصناعة النفطية.

ونشرت المجلة قائمة بالشركات الكويتية المشاركة في تقديم العروض مرتبة من الشركات صاحبة العرض الأدنى إلى الشركات صاحبة أعلى عرض على النحو التالي:

٭ شركة هيسكو.

٭ شركة هوت للهندسة والإنشاءات.

٭ شركة المجموعة المشتركة للمقاولات.

٭ شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات.

٭ شركة جلف سبيك.

٭ شركة الغانم انترناشونال.

وذكرت المجلة أن نطاق العمل في المشروع يشمل:

٭ إنشاء خطوط تدفق الغاز.

٭ تركيب خطوط السحب الحار.

٭ تركيب الصمامات.

٭ تركيب صمامات أمان السطح ونظام التحكم واللوحة.

٭ تركيب مضخات التعزيز.

٭ أعمال مدنية.

٭ أعمال الأنابيب.

٭ أعمال التصنيع.

٭ بناء المرافق المصاحبة.