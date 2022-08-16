أشادت عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي بحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي في مبادرة هادفة لنشر الثقافة المالية. وثمنت الدور الكبير لهذه الحملة في تقديم محتوى توعوي يشتمل على تعريف العملاء بدور البنوك كوسيط مالي، وأهمية الادخار والاستثمار وكيفية الاستفادة من المنتجات التي تقدمها البنوك، والتوعية بحقوق العملاء الخاصة بعمليات التمويل الشخصي سواء، وآلية تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية، إضافة إلى البطاقات المصرفية المتنوعة، وأهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال والتوعية بمخاطر ما يعرف بـ «تكييش القروض» والاستثمارات عالية المخاطر وغيرها من المواضيع المهمة التي تزيد من تعزيز الوعي المالي لدى مختلف شرائح المجتمع، وتساعد على توعية عملاء البنوك على أن يكونوا على دراية بالمخاطر التي يمكن أن تحيط بهم، بجانب ضرورة زيادة نشر الوعي والتثقيف المالي في المجتمع، من خلال فهم العملاء لحقوقهم ووجباتهم تجاه القطاع المصرفي والمالي بشكل عام.



وأكدت الحميضي أن البنك الأهلي المتحد يؤمن بأهمية حملة «لنكن على دراية» ويحرص كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لحملة «لنكن على دراية»، وتوعيتهم بكل القضايا والمفاهيم المرتبطة بالقطاع المصرفي، وتعريفهم بطرق الاحتيال ومنحهم الإرشادات الضرورية لاستمرار حماية بياناتهم الشخصية والمصرفية وأهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال، وغيرها من المواضيع التي تزيد من درجة الوعي المالي والمصرفي.



وفي هذا الإطار، أشارت الحميضي إلى جهود البنك الأهلي المتحد في دعم حملة «لنكن على دراية»، ومنها قيام البنك بنشر المحتوى الخاص بالحملة من خلال جميع الشاشات في الفروع وشاشات أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك، بالإضافة إلى متابعة النشر لمحتوى الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة على حسابات البنك للتواصل الاجتماعي، والحرص علي زيادة انتشار رسائل الحملة في مختلف قنوات التواصل مع الجمهور. كذلك يقوم البنك من خلال برنامجه المتميز للمسؤولية المجتمعية بتقديم رسالة توعوية عن أهمية ومضمون حملة «لنكن على دراية»، حيث يعتبر البنك أن مشاركته في الفعاليات الاجتماعية والرياضية الكبري هي فرصة جيدة للتعريف بمضمون الحملة من خلال التواصل المباشر مع الجمهور، وفي هذا الإطار قام البنك بوضع لافتات التوعية بالحملة خلال مبادرته للاحتفال بالأعياد الوطنية التي أقامها في حديقة سرب في شهر فبراير الماضي وكذلك خلال مبادرته لاستقبال الحجاج لتهنئتهم بسلامة العودة في مطار الكويت الدولي.



وأكدت الحميضي أن البنك الأهلي المتحد يواصل جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية» ويسخر كل قنواته لعرض مضمون الحملة وبث رسالتها الهادفة.