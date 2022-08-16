الشيخة ادانا الناصر: شركات المجموعة تواصل أداءها الإيجابي.. بما ينسجم مع تقديراتنا

صفقة الاندماج مع «القرين» تسير وفق الجدول الزمني.. ونثق باكتمالها قبل نهاية 2022



أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي والمنتهي في 30 يونيو 2022، حيث حققت صافي ربح بقيمة 5.37 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 68%، وذلك بالمقارنة مع 3.2 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن ربحية السهم خلال هذه الفترة بلغت 0.8 فلس للسهم الواحد، بالمقارنة مع 0.2 فلس للسهم الواحد في الفترة المقابلة من عام 2021، أما إجمالي الأصول المجمعة فقد بلغ مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 10.6 مليارات دينار، بالمقارنة مع 10.2 مليارات دينار كما في نهاية عام 2021.



وعلى صعيد نتائج الشركة خلال الربع الثاني من العام (للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2022)، فقد أعلنت عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 2.2 مليون دينار، بالمقارنة مع 11.6 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الماضي، وكانت شركة المشاريع قد حققت ربحا استثماريا لمرة واحدة في الربع الثاني من عام 2021.



وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «تواصل شركات المجموعة تحقيق أداء إيجابي بشكل ينسجم مع تقديراتنا التي أشرنا إليها خلال منتدى الشفافية للمستثمرين في وقت سابق من العام».



وأضافت: «لقد حققت شركاتنا الناشطة في قطاعي البنوك والتأمين أداء إيجابيا خلال النصف الأول من العام، في وقت سجلت فيه أنشطتنا في القطاع العقاري ارتفاعا في الأرباح التشغيلية. أما على صعيد صفقة الاندماج بين شركة المشاريع وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، فإن العملية تسير وفق الجدول الزمني ونحن على ثقة من أن هذا الاندماج المهم سيكتمل قبل نهاية العام الحالي».