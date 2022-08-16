تواصل شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات نيسان في الكويت، تقديمها باقة عروض الصيف على أحدث مجموعة من سيارات نيسان طرازات نيسان باترول نيسمو، نيسان باترول سفاري ونيسان باترول سوبر سفاري وتدعو عملاءها للاستفادة من مزايا عروض الصيف.



وتقدم نيسان البابطين لعشاق الأداء الأسطوري والأناقة والرفاهية فرصة لاقتناء أحدث سيارات الدفع الرباعي الفاخرة عالية الأداء في الكويت - باترول نيسمو 2022، حيث يجمع تصميم السيارة بين المظهر الخارجي المفعم بالتحدي والقوة والتصميم الداخلي المتطور وبين أحدث تطبيقات التكنولوجيا في صناعة السيارات وتوفير الرفاهية والتحكم لتكون بمنزلة سيارة SUV تستلهم الروح الرياضية والمغامرة. أما المقصورة الداخلية لسيارة باترول نيسمو 2022 فهي تأتي بمقاعد فاخرة يدوية الصنع، إلى جانب عجلة قيادة Alcantara بلون أسود، لتتلاءم مع شكل وتصميم الكونسول المركزي المعاد تصميمه.



وتم تطوير محرك V8 لسيارة نيسان باترول نيسمو عبر فريق تاكومي الذي يضم أشهر 5 مهندسين في تصميم المحركات والذين يتفردون في بناء محركات نيسان GT-R، والذين طوروا هذا المحرك الجبار القادر على إطلاق قوة جر تبلغ 428 حصانا وعزم دوران يبلغ أقصاه عند 560 نيوتن- متر.



وتقدم شركة نيسان البابطين مع سيارة باترول نيسمو 2022 باقة الفخامة الخاصة التي تشمل سنتين من التأمين الشامل، خدمة صيانة لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كم، 5 سنوات كفالة، و5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق. وكل هذه المزايا تأتي مجانا مع توفير خدمات مجانية إضافية تشمل تظليل النوافذ وحماية الهيكل الخارجي للسيارة.



وتشمل العروض أيضا رفيق الصحراء المثالي نيسان باترول سفاري، والذي يمنح سائقيه أداء عاليا على الطريق، ويوفر أقصى سرعة وقوة. تضمن عروض الباقة الخاصة راحة البال التي تشمل خدمة الصيانة لمدة عامين وكفالة لمدة 5 سنوات ومساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.



تلبي سيارة باترول سوبر سفاري الأسطورية الاحتياجات المتزايدة والمتقدمة للعملاء في المنطقة، والتي توفر أداء مذهلا من خلال محرك سداسي الأسطوانات بسعة 4.8 لترات ينتج 280 حصانا و451 نيوتن متر من عزم الدوران. مجهزة بـ VTC وNICS، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي بخمس سرعات، توفر باترول سوبر سفاري أداء استثنائيا على الطرق الوعرة وسرعة قصوى رائعة على الطريق السريع.



بالإضافة إلى ذلك، تأتي الطرازات الأخرى من نيسان مع باقة صيفية متقدمة تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات ومساعدة على الطريق وتسجيل مجاني في المرور وتأمين ضد الغير.



وتتميز جميع طرازات نيسان بنظام قيادة ذكي، وأحدث تكنولوجيا ذكية من نيسان تشمل نظام الفرملة الذكية عند الطوارئ والمزود بخاصية استشعار المشاة، ونظام التنبيه من حركة المرور الخلفية، ما يساعد السائقين على اكتشاف الأجسام الثابتة عند الرجوع للخلف، كما تتوافر في طرازات نيسان تقنيات مراقبة وتدخل من أجل الأجسام الأمامية والجانبية والخلفية بما في ذلك الكبح التلقائي في حالات الطوارئ مع اكتشاف المشاة، ونظام التحذير مغادرة المسار LDW، ونظام التحذير من النقطة العمياء الذي يعتمد على الرادار، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، وكاميرا خلفية ذكية ونظام مصابيح ذات إنارة عالية.