علاء مجيد



ارتفع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر يوليو الماضي ليصل الى مستوى 12.78 مليار دينار بزيادة على أساس شهري بلغت نسبته 0.32% وبارتفاع قدره 41 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 12.74 مليار دينار في شهر يونيو الماضي، علما ان الاحتياطي النقدي وصل الى اعلى مستوى تاريخي له في اكتوبر من العام الماضي عندما وصل الى 13.88 مليار دينار.



ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.



وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.



وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل اجمالي موجودات البنك الى 13.03 مليار دينار موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.78 مليار دينار، بالإضافة الى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطيات اخرى بمقدار 186.89 مليون دينار.



وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية. بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في يوليو الماضي نحو 2.052 مليار دينار بانخفاض قدره 101 مليون دينار وبنسبة 4.7% عن شهر يونيو الماضي البالغ 2.153 مليار دينار، مقسمة الى 2.021 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.044 مليون دينار.

فقد تراجعت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر يوليو لتصل الى 1.172 مليار دينار مقارنة بـ 1.211 مليار دينار في يونيو الماضي.



كما تراجعت قيمة فئة 10 دنانير بمقدار 45.48 مليون دينار حيث وصلت في نهاية يوليو الى 648.56 مليون دينار مقارنة بـ 694.04 مليون دينار في يونيو الماضي.

وتراجعت ايضا فئة 5 دنانير بقيمة 11.9 مليون دينار حيث بلغت بنهاية يوليو الماضي 113.02 مليون دينار مقارنة بـ 124.92 مليون دينار في يونيو الماضي.



كما تراجعت أيضا فئة الواحد دينار بقيمة 4.05 ملايين دينار حيث بلغت بنهاية يوليو الماضي 61.81 مليون دينار مقارنة بـ 65.86 مليون دينار في يونيو الماضي.

كما تراجعت فئة النصف دينار بقيمة 500 الف دينار حيث بلغت 13.75 مليون دينار بنهاية يوليو الماضي مقارنة بـ 14.25 مليون دينار في يونيو الماضي.

وأخيرا انخفضت فئة الربع دينار كويتي بقيمة 260 الف دينار حيث بلغت بنهاية يوليو الماضي 11.88 مليون دينار مقارنة بـ 12.14 مليون دينار في يونيو الماضي.



اما على مستوى المسكوكات فحافظت خلال شهر يوليو على مستويات شهر يونيو الماضي حيث بلغت في شهر يوليو 31.04 مليون دينار وهو نفس مستوى شهر يونيو الماضي حيث حافظت فئة 100 خلال يوليو على مستوى شهر يونيو الماضي عند مستوى 14.02 مليون دينار.

وكذلك حافظت فئة 50 فلسا بنهاية شهر يوليو على مستويات شهر يونيو الماضي عند مستوى 9.81 ملايين دينار كما حافظت ايضا جميع انواع المسكوكات خلال شهر يوليو على نفس مستويات شهر يونيو الماضي دون تغير.