أعلن نادي مان سيتي الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الظهير الأيسر الإسباني سيرخيو غوميز قادما من أندرلخت البلجيكي. وانضم غوميز (21 عاما) إلى «السيتي» بعقد لمدة 4 أعوام، وذلك بعد أن قدم مستويات جيدة مع أندرلخت في الموسم الماضي تحت قيادة فينسنت كومباني القائد السابق لفريق مان سيتي والمدرب الحالي لبيرنلي الإنجليزي.



ورحل غوميز عن قطاعات الناشئين بنادي برشلونة لينضم إلى بوروسيا دورتموند الألماني في يناير 2018، ثم قضى موسمين في إسبانيا معارا لفريق هويسكا قبل أن ينتقل للعب في بلجيكا الصيف الماضي. وقال غوميز في تصريحات لموقع نادي مان سيتي: «فخور وسعيد للغاية بالانضمام إلى مان سيتي». وأضاف: «السيتي هو أفضل فريق في إنجلترا ومع بيب غوارديولا، لدي فرصة للتعلم والتطور تحت قيادة المدرب الأكثر تميزا في كرة القدم العالمية، وأن أكون جزءا من هذا النادي هو حلم يتحقق بالنسبة لي وهو شيء يطمح إليه أي لاعب شاب».